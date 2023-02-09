Он займётся координацией работы по восстановлению городской инфраструктуры.

Бывший глава администрации Судогодского района Александр Смирновназначен спецпредставителем губернатора в Докучаевске. Он займётся координацией работы по восстановлению городской инфраструктуры. Именно так бывший чиновник обозначен в информационном сообщении о визите владимирской делегации на Донбасс.Напомним, что за январь-февраль подшефному городу переданы десятки ноутбуков и компьютеров. В библиотеку доставлены сплит-система и стабилизатор напряжения. Новое оборудование получили местный ДК имени А.С. Пушкина и Центральная больница. В техникуме заменены окна. А накануне стало известно, что из Гусь-Хрустального в ДНР , которая окажет помощь в восстановлении сетей.Напомним, что пост главы администрации Судогодского района Александр Смирнов покинул в середине декабря. Официальной причиной увольнения проблемы со здоровьем. На руководящем посту его Валерий Сафонов.