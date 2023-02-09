Астролог назвала точные даты.
Астролог назвала точные даты.
Эксперт по движениям
звезд Искра Бозон поделилась с изданием "" астрологическим
прогнозом на 2023 год. В центре внимания — фазы ретроградного Меркурия. Именно
это явление доставляет людям разные неприятности, заставляя перестраивать планы
и менять привычный образ жизни.
Так, астролог
называет четыре периода ретрограда в текущем году:
С 1 по 18 января
в Козероге
С 21 апреля по 15
мая в Тельце
С 23 августа по
15 сентября в Деве
С 13 по 31
декабря в Козероге-Водолее
По своей природе,
ретроградное движение — это явление, когда Меркурий будто бы замедляет ход и
движется обратно. Это всего лишь оптическая иллюзия, но тем не менее люди
замечают влияние этой планеты на повседневную жизнь.
Так, одни
жалуются на возвращение людей из прошлого, другие на неудачи в работе.
Астрологи советуют быть внимательными в это время, не принимать необдуманных
решений и быть готовым к поражению. Для каждого знака зодиака есть свои "слабые
места", на которые стоит обратить внимание. В 2023 году особенно
осторожными нужно быть представителям земных знаков — Тельцам, Девам и
Козерогам.
"Надо
спокойно и здраво проанализировать возникшую проблему", — говорит астролог
Искра Бозон.