Астролог назвала точные даты.

Астролог назвала точные даты.Эксперт по движениямзвезд Искра Бозон поделилась с изданием "" астрологическимпрогнозом на 2023 год. В центре внимания — фазы ретроградного Меркурия. Именноэто явление доставляет людям разные неприятности, заставляя перестраивать планыи менять привычный образ жизни.Так, астрологназывает четыре периода ретрограда в текущем году:С 1 по 18 январяв КозерогеС 21 апреля по 15мая в ТельцеС 23 августа по15 сентября в ДевеС 13 по 31декабря в Козероге-ВодолееПо своей природе,ретроградное движение — это явление, когда Меркурий будто бы замедляет ход идвижется обратно. Это всего лишь оптическая иллюзия, но тем не менее людизамечают влияние этой планеты на повседневную жизнь.Так, однижалуются на возвращение людей из прошлого, другие на неудачи в работе.Астрологи советуют быть внимательными в это время, не принимать необдуманныхрешений и быть готовым к поражению. Для каждого знака зодиака есть свои "слабыеместа", на которые стоит обратить внимание. В 2023 году особенноосторожными нужно быть представителям земных знаков — Тельцам, Девам иКозерогам."Надоспокойно и здраво проанализировать возникшую проблему", — говорит астрологИскра Бозон.