Печальная новость пришла из театра Современник.

Печальная новость пришла из театра "Современник".Звезда культовых советский фильмов Лия Ахеджакова проставилась на всю строну благодаря многочисленным второстепенным ролям. Народная артистка России становилась украшением для любого фильма, в котором играла, а ее невероятные сценические образы полюбились миллионам сограждан.Меж тем, в последнее время актриса театра и кино стала все чаще обращать на себя внимание не профессиональной игрой, а политическими заявлениями, да еще и весьма скандальными. Так, после начала специальной военной операции на Украине 84-летняя артистка негативно отозвалась о решении властей.Разумеется, неоднозначные высказывания звезды отечественного кино не могли не привлечь внимание патриотично настроенных граждан. В итоге Лия Ахеджакова ушла из тетра "Современник". По данным телеканала "", печальную новость об отмене спектаклей актрисе сообщил руководитель учреждения культуры.13 и 28 февраля, а также 29 марта Лия Ахеджакова должна была выйти на сцену театра "Современник" и сыграть в спектакле "Игра в джин", однако его заменили на другие представления. На официальном сайте театра говорится, что приобретенные билеты остаются действительными, а обменять их можно до 13 февраля.Как уточняет , директор "Современника" якобы сослался на требования "разгневанных" людей. Вероятно, антироссийская позиция артистки вызвала недовольство у народа. Однако за коллегу по цеху заступился известный режиссер Александр Молочников, сообщает . Он и сам выступает против СВО.Александр Молочников отреагировал довольно эмоционально. Артист раскритиковал всех тех, кто имеет отношение к отмене спектаклей с участием Лии Ахеджаковой и других звезд. Он подчеркнул в социальных сетях, что отнявшие у возрастных актеров сцену "будут гореть в аду".