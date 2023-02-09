Мэр Дмитрий Наумов вынес на обсуждение жителей Владимира проект планировки нового...

Мэр Дмитрий Наумов вынес на обсуждение жителей Владимира проект планировки нового микрорайона.Мэрия вместе с жителями обсудит проект планировки нового района города Владимира.8 февраля открылась экспозиция проекта планировки юго-западного района. Она представлена в свободном доступе для горожан по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, 47, кабинет № 528, по вторникам и четвергам, с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00.Глава города Владимира Дмитрий Наумов пообещал, что парк и лесопарк «Дружба» останутся в неприкосновенности и какой-либо жилой, офисной, торговой или промышленной застройке не подлежат. Мэр также отметил, что на земельных участках, граничащих с парковыми зонами, будет запрещено возводить дома повышенной высотности или так называемые «человейники» по 14-16 и более этажей.Проектируемое жилье и социальные объекты должны гармонировать с природным ландшафтом, поэтому проектом планировки предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки не выше 8-ми этажей. Центром спортивно-оздоровительного и активного отдыха жителей микрорайонов станет универсальный спортивный комплекс, а также широкая буферная зона, отделяющая жилую застройку от парка и лесопарка «Дружба». В буферной зоне планируется проложить освещенную всесезонную лыжероллерную трассу, о которой говорили все последние годы.В новом жилом районе, получившем неофициальное название «Вышка», предложено разместить несколько ключевых социальных объектов. Это 5 детских садов с ясельными группами общей вместимостью на 710 мест, общеобразовательная школа на 1800 учащихся, поликлиника, культурно-досуговые учреждения, локальные спортивные объекты, магазины и объекты бытового обслуживания горожан.Отдельной темой общественных обсуждений станут парковки. Хранение автотранспорта предусмотрено в нескольких форматах — не только на открытых парковках на придомовых территориях, но и в подземных и встроенно-пристроенных гаражах-стоянках, а также в многоуровневых гаражах, расположенных в южной и восточной частях района. Кроме того, вдоль проезжей части улицы Нижняя Дуброва запланированы дополнительные полосы для кратковременной остановки или стоянки автомобилей у объектов общественного назначения.По основным улицам нового жилого района будет организовано движение общественного транспорта, причем расстояние между остановками не должно превышать 400-500 метров. Подробности проведения общественных обсуждений опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира, сообщает пресс-служба мэрии.Фото: https://vladimir-city.ru/news/main/1138224/