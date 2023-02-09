Сначала приведут в порядок, а потом решат, чьё имущество. На ежегодной пресс-конференции митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал о работах в Успенском соборе Владимира и

Сначала приведут в порядок, а потом решат, чьё имущество. На ежегодной пресс-конференции митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал о работах в Успенском соборе Владимира и отношениях с музеем-заповедником. Как сообщается на официальном сайте епархии, по словам владыки, сейчас главное – сохранность объекта. И в отношениях с музейщиками по этому вопросу разногласий нет. Он будет совместно