«Особенности архитектуры Александровского кремля» - называется доклад, с которым выступила зав. отделом охраны памятников музея-заповедника «Александровская слобода» Т.А.Данилова в Смоленском кремле.

«Особенности архитектуры Александровского кремля» - называется доклад, с которым выступила зав. отделом охраны памятников музея-заповедника «Александровская слобода» Т.А.Данилова в Смоленском кремле. Подготовленное в соавторстве с зам. директора по науке М.К.Рыбаковой сообщение было выслушано с большим вниманием. В докладе впервые говорили о тех конструктивных особенностях архитектурного ансамбля Александровской слободы, которые позволяли ей быть самым загадочным и неповторимым средневековым кремлем. В красочной презентации был представлен элитарный царский комплекс, единственный в своем роде.Большинство коллег основное внимание уделили защитной функции российских кремлей, поскольку тема III Международной научно-практической конференции «Музеефикация фортификационных сооружений: проблемы и пути их решения». Ее организатором и координатором выступил Государственный музей «Смоленская крепость» при поддержке Российской национальной библиотеки. Всего в конференции приняли участие более 40 докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Нижнего Новгорода, Тулы, Калининграда, Урала, а также из Республики Беларусь. (Кстати, форум начался в преддверие Дня российской науки, 7 февраля). Исследователи самого широкого спектра научных интересов обсуждали чрезвычайно важные для сохранения историко-архитектурного достояния России вопросы музеефикации и реставрации кремлей, крепостей, бастионов, памятников оборонительного зодчества. Большое внимание уделялось также проблемам использования историко-культурного потенциала памятников военной истории.Как отметила в своем выступлении зам. директора музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Константиновна Рыбакова: «Смоленская крепость» стала прекрасной площадкой для диалога и обмена опытом в профессиональном сообществе, где можно проанализировать существующие методы музеефикации фортификаций и совместно найти новые нестандартные решения. Для нашего молодого сотрудника Татьяны Даниловой сегодня был научный дебют, и очень символично, что ее первое научное сообщение прозвучало в стенах самой крупной крепости мира».Надо сказать, что каждое межмузейное общение, и научное в том числе, коллеги используют для планирования в дальнейшем общих проектов, так было и в этот раз. Впереди продолжение сотрудничества с коллегами из Смоленска, а также Нижнего Новгорода и Калининграда.