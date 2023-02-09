Подробности борьбы Романа Костомарова.

Подробности борьбы Романа Костомарова.8 февраляфигуристка Оксана Домнина трогательно поздравила любимого мужа с праздником.Роману Костомарову исполнилось 46 лет, праздник он встретил в больничной палате.Известно, что мужчина перенес страшную операцию по ампутации стоп. Теперь врачиморально готовятся ампутировать кисти.Некоторыепоклонники звезд шоу-бизнеса сравнивают состояние здоровья Романа Костомарова сЮлией Началовой. У девушки тоже стремительно развивались сепсис, гангрена, ноот ампутации она отказалась. К сожалению, в 2019 году Юлии не стало. Возможно, идущемупо стопам Началовой Роману похожая история помогает делать сложный выбор.Сейчас врачиделают все возможное, чтобы сохранить кисти рук. По словам одного из врачей,спортсмен не может согнуть пальцы. Однако, есть надежда на позитивный исход."Пожать рукуон не может. Но там не такой выраженный некроз", — говорит эксперт.Сейчас информациюпо Роману Костомарову дополнительно засекретили. Оксана Домнина заявила, что,когда Роман поправится, он сам расскажет подробности. А если не захочет — этоего право. Поклонники желают спортсмену здоровья и восстановления!