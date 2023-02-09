Страшная инфекция высасывает все силы

Страшная инфекция высасывает все силы46-летний Роман Костомаров в начале января попал вреанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ иЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения кровикислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскорегангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследованиепоказало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава инижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идетборьба за руки.Пульмонолог-иммунолог Алина Шубина – ведущий специалист сетиклиник "Семейная" – рассказала "Дни.ру" о процессах,которые сейчас происходят в организме фигуриста."Причиной пневмонии, с которой Костомаров попал вбольницу, чаще всего являются инфекционные агенты: бактерии, вирусы и грибки, –говорит врач. – Причем воспаление может распространяться на ранее не затронутыеотделы легких. В результате нарушается газообмен, клеткам организма не хватаеткислорода – возникает дыхательная недостаточность".По словам специалиста, грозным осложнением пневмонииявляется сепсис, когда инфекционные возбудители из первичного очага инфекциипопадают в кровь. "Иммунная система реагирует на это выработкой огромногоколичества биологически активных веществ (разные цитокины, фактор некрозаопухоли-альфа, интерлейкины, простагландины и многие другие – Прим. ред.), которыенакапливаются в крови и оказывают неблагоприятный эффект в виде поврежденияэндотелия (внутреннего слоя сосудистой стенки – Прим. ред.). Это в свою очередь приводит кактивации системы свертывания крови, – описал процессы в организме Костомарова.– Микроциркуляция нарушается, мелкие сосуды могут закупориваться рыхлымисгустками крови. Стоит не забывать, что при сепсисе в крови еще циркулируютинфекционные возбудители и их токсины, а также продукты активации иммуннойсистемы – все это оказывает повреждающее действие на ткани и органы. Все это витоге становится причиной гангрены","На начальных этапах некроза кожа в месте поражениястановится бледной и холодной на ощупь, возникает отечность тканей, – говоритэксперт. – Затем появляются красно-бурые пятна на коже, отслаивается эпидермис(верхний слой кожи – Прим. ред.). В итоге из-за разрушения гемоглобина (белка крови,обеспечивающего транспорт кислорода) и образования соединения железа и серы –сульфида железа, пораженные ткани приобретают темно-коричневую или чернуюокраску".Как показала практика, в очаге гангрены происходит размножениеинфекционных возбудителей, а токсичные продукты распада тканей попадают в общийкровоток и вызывают еще большую интоксикацию организма. Лечение же гангренызаключается в немедленном удалении омертвевших тканей, восстановлениикровотока, проведении общих дезинтоксикационных мероприятий. Однако не всегдаудается спасти пораженную конечность, тогда хирурги решают вопрособ ампутации."Прогноз при гангрене не очень благоприятный. Во многомисход зависит от степени и распространенности поражения, общего состоянияорганизма", – заключил пульмонолог.