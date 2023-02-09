Прокуратура города Владимира в ходе проверки ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи», фельдшеров которой решили оставить без стимулирующих выплат, выявила нарушения трудового

Прокуратура города Владимира в ходе проверки ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи», фельдшеров которой решили оставить без стимулирующих выплат, выявила нарушения трудового законодательства. Напомним, днем ранее сотрудники владимирской станции скорой помощи рассказали, что с января медперсонал выездных бригад лишили стимулирующей выплаты за интенсивность и качество работы. Вчера заместитель прокурора города Станислав Заруцкий встретился с сотрудниками