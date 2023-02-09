Прокуратура Владимирской области берет на контроль жалобы жителей на ЖКХ. В областной прокуратуре...

Прокуратура Владимирской области берет на контроль жалобы жителей на ЖКХ.В областной прокуратуре прошел приём граждан по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробности в нашем сюжете.Жители многоквартирного дома на улице Балакирева официально заявляют: после капитального ремонта их крыша лучше не стала. Протечки в квартирах на верхних этажах случаются здесь так же регулярно, как и раньше.Оксана Комарова, жительница дома № 49 по улице Балакирева:- У нас нет таких ручьев, ну и, слава Богу, до плесени мы ещё не дошли. Но всё-равно протекает. И это каждый год: каждое лето, каждую весну, каждую осень, когда ливень.Крышу отремонтировали в 2021-ом. Через полгода подтопления зафиксировали одновременно в одиннадцати квартирах. Жители начали жаловаться. Однако формально - они сами виноваты в случившемся. Взносы за капремонт перечисляются на специальный счёт, допуск к которому имеют только собственники. Старшая по дому Надежда Трусова заявляет - решение о ремонте приняло меньшинство хозяев квартир, а нанятые работники оказались непрофессионалами. Три миллиона утекли, а проблемы остались.Надежда Трусова, жительница дома № 49 по улице Балакирева:- Я взяла брошюру и прочитала - невозможно сделать крышу нашего типа без утеплителя, без изоляции. Мало того, у нас стяжка вся стекла, у нас весь дом был белый. Они нашли такую компанию - компания вообще была, в первый раз стяжку делала.По словам жильцов, подрядчик не прячется и частично компенсирует затраты на косметический ремонт. Но людей это не устраивает. С просьбой разобраться, они обратились в прокуратуру. Исполняющий обязанности главы областного надзорного ведомства Андрей Жугин пообещал разобраться.Андрей Жугин, и.о. прокурора Владимирской области:- Мы проверим качество этого капитального ремонта. Если качество не соответствует стандартам - мы заставим эту организацию переделать. А если там действительно будет какой-то ущерб, мы тогда вплоть до возбуждения уголовного дела по мошенничеству.С похожей просьбой - найти виновника и устранить последствия некачественного капремонта, обратилась жительница Коврова Татьяна Тетерина.Татьяна Тетерина, жительница г. Коврова:- У нас на лестничной площадке и в квартирах просто текла вода. Она текла даже по ступеням эта вода. Мы жаловались, но бесполезно жаловаться было совершенно. Ничего абсолютно не делалось.Все заявления жителей приняты, заявил Жугин. По ним сотрудники надзорного ведомства проведут проверки. Если нарушения законодательства будут доказаны, виновников привлекут к ответственности.Максим Калашников, Александр Голубев. Вести-Владимир.