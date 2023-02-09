Ситуация с сохранением стимулирующих на прежнем уровне взята на контроль.

Прокуратура Владимира опротестовала медиков ССМП стимулирующих выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.После в СМИ и обращений медперсонала прокурор города Станислав Заруцкий встретился с сотрудниками станции скорой помощи. Премия, о которой идёт речь, определяется положением, являющимся приложением к коллективному договору. При этом сам документ составлен с нарушениями. В нём отсутствуют прозрачные критерии назначения надбавки. Прокуратура внесла протест.«Выявлены и иные нарушения: надлежащее оформление трудовых отношений и причитающихся работникам выплат. Главврачу больницы внесено представление. Руководителя также предупредили о недопустимости нарушения закона при расчёте зарплаты в следующие месяцы», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ситуация с сохранением стимулирующих на прежнем уровне взята на контроль.