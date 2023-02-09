Представитель Игоря Другова заявил о готовности возобновить стройку жилых комплексов в ближайшее время. Об этом стало известно в ходе очередного заседания в Областном арбитражном суде. Там

Представитель Игоря Другова заявил о готовности возобновить стройку жилых комплексов в ближайшее время. Об этом стало известно в ходе очередного заседания в Областном арбитражном суде. Там рассматривается дело о банкротстве компании «ИнтерстройВладимир». Она, напомним, строит многострадальный ЖК “Дуброва Парк-2”. Представитель Другова представила в суде документы о наличии перед фирмой застройщика неких задолженностей. И заявила, что