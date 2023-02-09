Кабаева обрела главное женское счастье.

Кабаева обрела главное женское счастье.Главный залог позитивного отношения к жизни – подмечать светлые моменты и делиться ими, приумножая тем самым количество счастья в мире. Следовать этому решила и блогерша Кабаева, которая поделилась со всеми своими подписчиками радостной датой: сегодня два года, как Саша познакомилась со своим любимым.Общение завязалось с сообщения в социальной сети, после которого молодые встретились и поняли, что больше никогда не расстанутся. И вот, с тех пор прошло два года, которые подарили паре ребенка, а также регистрацию отношений в ЗАГСе."Сегодня мы семья. Пишу это со светлой энергетикой, спокойными мыслями, с сердцем, которое наполнено любовь", – поделилась Кабаева переполняющей ее радостью.Отметила она и то, что отмечать даты очень важно, на ее взгляд, в мире, где все мы "живем как белка в колесе", и потому забываем благодарить Бога за все происходящее с нами хорошее."Так мило", "Какие вы классные", "Вы так подходите друг другу", – поздравляют с законным браком родившую сына и дочь Кабаеву.К слову, настоящее имя этой счастливой жены, как утверждают СМИ, Алина Кабаева. С малого детства однофамилица знаменитой гимнастки просила звать ее иначе: хотела избежать постоянных расспросов о родстве со своей тезкой. По некоторым данным, в паспорте у нее до сих пор написано "Алина Кабаева".