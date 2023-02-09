Смотрите Вести в 14.30: Помогают с работой и новым жильем переселенцам с Донбасса Главные...

Смотрите "Вести" в 14.30: Помогают с работой и новым жильем переселенцам с ДонбассаГлавные новости к этому часу:Недоремонт.- Крышу отремонтировали - но лучше не стало. Жертвы недобросовестного капитального ремонта просят прокуратуру разобраться в их проблемах.Адресная поддержка:- Помогают с работой и новым жильем. Представители Владимирского отделения Российского детского фонда встретились с переселенцами с Донбасса.По Хичкоку:- И черный ворон, что ж ты вьешься? Владимирцев напугали полчища галдящих птиц. Откуда в областной столице столько пернатых?