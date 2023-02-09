В столице действует более 29 тысяч спортивных зон, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

В столице действует более 29 тысяч спортивных зон, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.Градоначальник перечислил основные задачи на текущий год. По его словам, завершится строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры, включая ледовый дворец "Кристалл" и дворец спорта "Некрасовка".Капитально отремонтируют 91 спортивный объект. Также в городе модернизируют комплексы тренажеров и воркаута во дворах и парках, проведут 20 тысяч физкультурных мероприятий.Кроме того, планируется запуск мобильного приложения "Московский спорт". Пользователи смогут быстро подобрать подходящие спортплощадки и тренеров, следить за анонсами спортивных событий.По словам мэра, с 2010 года в городе появилось множество общедоступных площадок. Благодаря этому число занимающихся спортом москвичей выросло в 2,6 раза – до почти 6,6 миллиона человек, Собянин.Градоначальник сообщил, что в этом году закупят более 56 тысяч малых архитектурных форм для детских и спортивных площадок. Производитель в течение семи лет будет отвечать за ремонт и техобслуживание."Внедряем практику заключения таких контрактов в разных сферах уже 10 лет: приобретаем вагоны метро, электробусы, медоборудование и другую сложную технику, требующую регулярного сервисного обслуживания", – рассказал Собянин.С 2011 по 2022 год в Москве при поддержке инвесторов построили 90 спортивных объектов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров. В прошлом году в столице 18 спортивных объектов.Среди построенных в 2022 году спортивных объектов – центры самбо и бокса в Лужниках, сооружения городского и районного масштаба. Последние открываются в непосредственной близости от жилых кварталов.