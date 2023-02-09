Шукшина-младшая стала очень взрослой.

Шукшина-младшая стала очень взрослой.33-летняя дочьактрисы и телеведущей Марии Шукшиной и ее первого студенческого супруга АртемаТрегубенко после беременности и рождения сына увлеклась бодибилдингом. И хотяпоначалу родные были против регулярных походов в спортзал и контролю запитанием, девушка сумела отстоять свое право на занятия спортом.Поклонники виделипуть превращения дочери Шукшиной из хрупкой девушки в грубого спортсмена. Помнению некоторых, ставшая мужиком Анна Шукшина должна также развивать гибкостьи плавность. И девушка прислушалась к советам, правда, буквально.Наследница МарииШукшиной показала свои женские формы, чтобы доказать — мужика тут нет. Анна показалатолпе зевак — своим подписчикам грудь и бедра, снявшись в откровенной фотосессии.Те, кто давно следят за ней в социальных сетях говорят: она просто любитвнимание.Напомним, что в2014 году дочь Шукшиной родила сына Вячеслава. К сожалению, брак Анны распалсяи сейчас она реже афиширует свою личную жизнь. У Анны, Марии, Лидии Николаевныи других членов семьи Шукшиных напряженные отношения — это и споры за наследство,и политические разногласия, и разные образы жизни.