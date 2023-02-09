Шукшина-младшая стала очень взрослой.
Шукшина-младшая стала очень взрослой.
33-летняя дочь
актрисы и телеведущей Марии Шукшиной и ее первого студенческого супруга Артема
Трегубенко после беременности и рождения сына увлеклась бодибилдингом. И хотя
поначалу родные были против регулярных походов в спортзал и контролю за
питанием, девушка сумела отстоять свое право на занятия спортом.
Поклонники видели
путь превращения дочери Шукшиной из хрупкой девушки в грубого спортсмена. По
мнению некоторых, ставшая мужиком Анна Шукшина должна также развивать гибкость
и плавность. И девушка прислушалась к советам, правда, буквально.
Наследница Марии
Шукшиной показала свои женские формы, чтобы доказать — мужика тут нет. Анна показала
толпе зевак — своим подписчикам грудь и бедра, снявшись в откровенной фотосессии.
Те, кто давно следят за ней в социальных сетях говорят: она просто любит
внимание.
Напомним, что в
2014 году дочь Шукшиной родила сына Вячеслава. К сожалению, брак Анны распался
и сейчас она реже афиширует свою личную жизнь. У Анны, Марии, Лидии Николаевны
и других членов семьи Шукшиных напряженные отношения — это и споры за наследство,
и политические разногласия, и разные образы жизни.