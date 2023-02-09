Федор Бондарчук недолго был один.

Федор Бондарчук недолго был один.Режиссер ФедорБондарчук появился на премьере сериала "Фишер". Главные роли вкартине сыграли Иван Янковский и Александра Бортич. Показал состоялся в кинотеатре"Художественный" в Москве. Федор Сергеевич с удовольствием позировалдля камер, однако, без супруги.Вторая женарежиссера Паулина Андреева, с которой он в отношениях уже 6 лет, давно непоявляется на совместных мероприятиях. Поклонники строю разные догадки. Кто-тосчитает, что актриса посвящает свое время материнству, ведь маленькому Ивану тольколетом исполнится два года. Другие же говорят, что в семье режиссера случился разлади второй громкий развод уже не за горами.Хорошо, что дляфотографий Федор Бондарчук подыскал замену разродившейся Паулине Андреевой. Режиссерпозировал вместе с Анной Михалковой, которая тоже посетила премьеру "Фишера".Уже давно кинодеятелей связывает дружба и хорошие отношения.Паулина недавнозасветила на съёмках клипа одного телеведущего. Тогда девушка сыграла с чужиммужчиной любовь, да так убедительно, что поклонники приписали настоящий роман.Федор Бондарчук никак не отреагировал на такие заявления, но пока с Паулиной непоявлялся.