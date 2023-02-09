В Доброграде в школе МИР прошел день открытых дверей. Дети и взрослые познакомились с...

В Доброграде в школе "МИР" прошел день открытых дверей.Дети и взрослые познакомились с образовательными технологиями, которые применяют в школе, учителями и узнала о правилах поступления. Подробности у Юлии Шуваловой.В школе "МИР" прошел день открытых дверей. Дети и взрослые познакомились с образовательными технологиями, которые применяют в школе, учителями и узнала о правилах поступления. Подробности у Юлии Шуваловой.- Правильно распределишь время - можешь приезжать домой без домашнего задания.Из такой школы и уезжать не хочется. Умные игры – одна из образовательных технологий, которую активно применяют учителя. Вот такие головоломки по утрам помогают с легкостью решать задачи по геометрии. Костя Смольков справился за пару минут.Костя Смольков:- За что тебе такую красивую звездочку дали?- За то, что я собрал рыбку.В школе "МИР" день открытых дверей - интеллектуальный праздник. Подготовила его педагогическая команда – учителя математики и педагоги-организаторы. Чтобы пройти квест, детям нужно было посчитать коров и быков, решить примеры и собрать букву "М".Настя Зотова:- Здесь лучше, чем в остальных школах Владимира.Никита Доценко:- Нормально, тут уютно, комфортно.Даша Михайлова:- Здесь вместо доски с мелом, доска с маркером. Здесь поприкольней.Пока дети играют, родители знакомятся со школой. Директор Лада Силина знакомит с образовательными подходами. Во время экскурсии родители посещают учебные классы, лаборатории, учительскую, столовую и библиотеку.Юлия Доценко:- Это, конечно, мечта, чтобы дети учились в таком пространстве и росли гармоничными личностями.Любовь Веремеенко:- Школа "МИР" - это школа уже нового поколения. Здесь, конечно, не сравнить саму программу обучения и подход учителей к обучению. Индивидуальный к каждому."МИР" – школа полного дня. Профессиональная команда педагогов делает все, чтобы процесс обучения был интересным. Преподаватели используют новые форматы – квесты, игры, кейсы.Лада Силина, директор школы "МИР":- На уроках часто используется геймификация, которая позволяет детям ненавязчиво с большим интересом вовлекаться в учебный процесс и оценивать собственные учебные результаты.Особое внимание в школе "МИР" уделяют дополнительному образованию. Основных направлений четыре: арт, спорт, наука и софтскилсь – это умение работать в команде, аргументировать свою позицию, находить нестандартные подходы к решению задач. Какие курсы посещать – ребенок выбирает сам.Игорь Фокин, заместитель директора по дополнительному образованию школы "МИР":- В средней школе делаем больший акцент на научные направления, то есть один из курсов индивидуального трека, как мы его называем, это курс научного направления, второй курс в день, который выбирает ребенок – это любой свободный курс.В школе учатся более 130 детей. Здесь они получают не только сильные академические знания, но и всесторонне развиваются – играют в гольф, учатся публичным выступлениям, занимаются программированием. Следующий день открытых дверей в школе МИР – 18 февраля.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"