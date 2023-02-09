В Доброграде в школе МИР прошел интеллектуальный праздник - день открытых дверей.
Дети и...
В Доброграде в школе "МИР" прошел интеллектуальный праздник - день открытых дверей.
Дети и взрослые познакомились с образовательными технологиями, которые применяют в школе, учителями и узнала о правилах поступления. Подробности у Юлии Шуваловой.
В школе "МИР" прошел день открытых дверей. Дети и взрослые познакомились с образовательными технологиями, которые применяют в школе, учителями и узнала о правилах поступления. Подробности у Юлии Шуваловой.
- Правильно распределишь время - можешь приезжать домой без домашнего задания.
Из такой школы и уезжать не хочется. Умные игры – одна из образовательных технологий, которую активно применяют учителя. Вот такие головоломки по утрам помогают с легкостью решать задачи по геометрии. Костя Смольков справился за пару минут.
Костя Смольков:
- За что тебе такую красивую звездочку дали?
- За то, что я собрал рыбку.
В школе "МИР" день открытых дверей - интеллектуальный праздник. Подготовила его педагогическая команда – учителя математики и педагоги-организаторы. Чтобы пройти квест, детям нужно было посчитать коров и быков, решить примеры и собрать букву "М".
Настя Зотова:
- Здесь лучше, чем в остальных школах Владимира.
Никита Доценко:
- Нормально, тут уютно, комфортно.
Даша Михайлова:
- Здесь вместо доски с мелом, доска с маркером. Здесь поприкольней.
Пока дети играют, родители знакомятся со школой. Директор Лада Силина знакомит с образовательными подходами. Во время экскурсии родители посещают учебные классы, лаборатории, учительскую, столовую и библиотеку.
Юлия Доценко:
- Это, конечно, мечта, чтобы дети учились в таком пространстве и росли гармоничными личностями.
Любовь Веремеенко:
- Школа "МИР" - это школа уже нового поколения. Здесь, конечно, не сравнить саму программу обучения и подход учителей к обучению. Индивидуальный к каждому.
"МИР" – школа полного дня. Профессиональная команда педагогов делает все, чтобы процесс обучения был интересным. Преподаватели используют новые форматы – квесты, игры, кейсы.
Лада Силина, директор школы "МИР":
- На уроках часто используется геймификация, которая позволяет детям ненавязчиво с большим интересом вовлекаться в учебный процесс и оценивать собственные учебные результаты.
Особое внимание в школе "МИР" уделяют дополнительному образованию. Основных направлений четыре: арт, спорт, наука и софтскилсь – это умение работать в команде, аргументировать свою позицию, находить нестандартные подходы к решению задач. Какие курсы посещать – ребенок выбирает сам.
Игорь Фокин, заместитель директора по дополнительному образованию школы "МИР":
- В средней школе делаем больший акцент на научные направления, то есть один из курсов индивидуального трека, как мы его называем, это курс научного направления, второй курс в день, который выбирает ребенок – это любой свободный курс.
В школе учатся более 130 детей. Здесь они получают не только сильные академические знания, но и всесторонне развиваются – играют в гольф, учатся публичным выступлениям, занимаются программированием. Следующий день открытых дверей в школе МИР – 18 февраля.
Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"