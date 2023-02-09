Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

В Гусь-Хрустальном районе 29-летнего браконьера осудят за убийство лося. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Ему предъявлено обвинение в незаконной охоте. В апреле прошлого года вблизи посёлка Иванищи мужчина застрелил лося. Разделав тушу, злоумышленник перевёз её на мотоцикле к себе домой.Местный егерь сообщил в полицию о совершённом преступлении. Вскоре гусевчанина задержали. Лицензии на отстрел у охотника не оказалось. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.