В результате ЧП погибли люди.

В результате ЧП погибли люди.В четверг, 9 февраля, рано утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Новосибирске. В результате чрезвычайного происшествия обрушился подъезд пятиэтажного строения, расположенного по адресу: улица Линейная, дом №39.Об этом сообщает со ссылкой на главу региона Андрея Травникова. В дальнейшем в жилом доме вспыхнул пожар. По поручению губернатора, на месте ЧП проводится спасательная операция.Кроме того, на место взрыва выехали следователи. Уже возбуждено уголовное дело, уточняет . По данным портала , трагедия унесла жизни минимум троих человек. В экстренных службах уточнили, что в результате взрыва газа в Новосибирске часть жителей дома оказались под завалами, некоторых уже извлекли.