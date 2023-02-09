Во время аварии мужчина оказался пьян

Водитель из Петушков приговорён к 6,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП. Об этом сообщили в областной прокуратуре.Ночью 17 сентября прошлого года мужчина без прав сел за руль Daewoo Nexia. Он ехал из Владимира в сторону Москвы. Кроме него в салоне находилась пассажирка. Оба решили, что пристёгиваться ремнями безопасности не обязательно. Возможно, верили, что в случае чего попадут в рай.В какой-то момент автомобилист решил перестроиться в другую полосу, но не справился с управлением и врезался в фуру MAN. От удара легковушку отбросило на встречку, где её протаранил «ГАЗ - 278830». В результате аварии пассажирка сломала шею и скончалась на месте автокатастрофы. Виновник ДТП отказался от медосвидетельствования. Интересно, что лихач состоял на учёте в связи с условным приговором суда.По новому делу он получил 6,5 лет колонии.