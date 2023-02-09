Мужчина пытался угнать автомобиль.

Мужчина пытался угнать автомобиль.Настоящая полицейская драма разыгралась в минувшую среду, 8 февраля, в Подмосковье. Сотрудник правоохранительных органов застрелил злоумышленника во время задержания. Об этом сообщает издание "" со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.По данным , мужчина пытался угнать автомобиль в городе Пушкине, однако бдительный хозяин машины вызвал полицию. Злоумышленник при виде правоохранителей попытался скрыться в одном из частных домов.Как уточняет "", добравшимся до дома полицейским хозяин дома объяснил, что злоумышленник угрожал расправой ему и его беременной супруге и скрылся на втором этаже. На лестнице мужчина попытался атаковать сотрудника при помощи металлического предмета, однако получил смертельное ранение.