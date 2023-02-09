Владимирцы встревожены многочисленными стаями черных птиц. Видео полчищ крикливых пернатых люди...

Владимирцы встревожены многочисленными стаями черных птиц.Видео полчищ крикливых пернатых люди выкладывают в интернет.В комментариях некоторые пользователи называют это зрелище апокалиптическим. Особо впечатлительные уверены, такое скопление птиц - не к добру. Специалисты успокаивают, на видео обыкновенные галки и они просто чувствуют приближение весны. В нашей области они обычно не зимуют, предпочитают регионы потеплее - например, Тамбовскую область. И вот, кочуя, они прибыли во Владимир, где в последнее время заметно потеплело.(Видео группы Вконтакте "Подслушано во Владимире")