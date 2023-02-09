Владимирская епархия пока не будет настаивать на реституции Успенского кафедрального собора. Об...

Владимирская епархия пока не будет настаивать на реституции Успенского кафедрального собора.Об этом заявил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Напомним, вопрос о передаче главной святыни владимирской земли в собственность церкви возник в феврале прошлого года. Официальная заявка за подписью митрополита Тихона была направлена в Росимущество. Главное требование- передать в единоличное пользование церкви основную- самую древнюю часть Успенского кафедрального собора- белокаменный четверИк. Все эти годы собор находился в совместном использовании церкви и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Главным аргументом епархии стало само состояние святыни, требующей реставрации. Комментируя заявку о реституции, владыка пояснил: процесс передачи собора приостановлен. Об этом епархия договорилась с новым руководством музея-заповедника. Все разногласия сняты. Более того, в Успенском соборе- как едином комплексе- появится новая подсветка. Над проектом работают совместно. "Подсветить" белокаменный шедевр планируют к 2024-ому году. В перспективе- и ремонт колокольни Успенского собора.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Самое главное для нас не то, в чьей собственности он находится, он будет совместно эскплуатироваться. Музеем и Епархией. И в этом у нас никаких разногласий нет. Решили пока подождать и привести собор в порядок. А потом уже говорить, чьё это имущество. Уникальный памятник ЮНЕСКО, и одна епархия, на мой взгляд, не может отвечать за сохранность такой великой святыни и великого соооружения(видео Медиацентра Владимирской епархии)