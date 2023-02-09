Новый закон прокомментировал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.

Грузовые машины будут пересекать государственную границу по предварительной записи. Новый закон прокомментировал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«Отмечу, что легковые автомобили будут пересекать границу без резервирования даты и времени. Для грузовых машин правила будут действовать лишь на наиболее загруженных пропускных пунктах. Их список после анализа трафика определит правительство страны», - пояснил парламентарий в своём телеграм-канале.Кроме того, для удобства водителей на пограничных КПП должны появиться парковки, с магазины и заведения общепита.