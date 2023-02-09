Артисты уже выехали в Луганскую народную республику.

Владимирский театр драмы отправился на гастроли в зону СВО. Артисты уже выехали в Луганскую народную республику.В течение двух дней, 11 и 12 февраля, они будут выступать в Луганском музыкально-драматическом театре, где покажут четыре спектакля: «Танго на снежном пляже», «Желанная», «Новый год forever» и «Королевский бутерброд».В сюжет последнего представления вошли детские английские стихи и песни в переводе Самуила Маршака. Владимирцы сыграют их в стиле в остроумных и изящных пантомимических и хореографических миниатюр.