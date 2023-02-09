Во Владимире показали спектакль ко Дню памяти жертв Холокоста. Во Владимир прибыла делегация из...

Во Владимире показали спектакль ко Дню памяти жертв Холокоста.Во Владимир прибыла делегация из Израиля . Ее возглавил полномочный министр посольства Израиля в Москве Ронен Краус. Свой визит в областной центр гости начали со спектакля "Моя мать - секретарь Ангела смерти" по пьесе израильского драматурга Хадар Гальрон. Постановка приурочена ко Дню памяти жертв Холокоста. Все подробности в репортаже Веры Куликовой.На спектакле "Моя мать - секретарь Ангела смерти"- автор пьесы известный израильский драматург, актриса Хадар Гальрон и автор русского перевода - Татьяна Соболь. История подлинная, рассказывает Хадар. Ее рассказал ей друг, известный израильский писатель Яков Бучан. Его мать во время Второй мировой войны прошла все ужасы фашистского лагеря Освенцим. Была личным секретарём доктора Йозефа Менгеле - "Ангела Смерти". Он не щадил никого. После войны прошло уже почти 80 лет, но для Якова Бучана эта тема по-прежнему больная.Хадар Гальрон, драматург, актриса (Израиль):- Это его история. Она основана на реальных событиях. Я рассказала её по-женски. Якову сейчас 74 года, он и по сей день ребенок. Недолюбленный, недоласканный: "Если вы найдете свисток, верните его мне - это мое детство, я его потерял".Историю узников Освенцима на сцене рассказывает актриса Анна Лузгина.Тами родилась после Победы. В лагере ее отец убирал и сжигал трупы, мать служила у Менгеле. Наследница страшного прошлого - нежеланный ребенок. Тами росла в доме похожем на склеп.Анна Лузгина, ведущая актриса Владимирского академического театра драмы:- Нас не считали за людей. А тебе вдруг счастья захотелось? Нам нельзя быть счастливыми.Наш спектакль про побеждающую силу любви говорит режиссер-постановщик из Москвы Вячеслав Терещенко. Хадар Гальрон назвала Анну Лузгину гениальной актрисой. Версия Вячеслава Терещенко понравилась автору пьесы.Вячеслав Терещенко, режиссер-постановщик спектакля (Москва):- Меня зацепила вот эта тема и актриса замечательная. Анна Павловна Лузгина - замечательная актриса. Очень подвижная внутри. Исключительная. С чем я Владимирскую, мною любимую землю, и поздравляю.Спектакль поставлен ко Дню памяти жертв Холокоста. Полномочный министр посольства Израиля в Москве Ронен Краус, приехавший специально на показ, назвал эту тему очень важной. Второе поколение - это и он. Его мать была узницей лагеря в Вене, отец сидел в Польше.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.