Во Владимирской области предпринимателя, продававшего немаркированные сигареты, оштрафовали на 100...

Во Владимирской области предпринимателя, продававшего немаркированные сигареты, оштрафовали на 100 тысяч рублей.В Кольчугино предпринимателя признали виновным в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий.На суде 6 февраля 2023 года было установлено, что 51-летний предприниматель из Кольчугино хранил у себя в магазине с целью сбыта 1094 пачки немаркированных сигарет общей стоимостью 122 528 рублей, которые были изъяты сотрудниками полиции 08.11.2022.Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. После вступления приговора в силу табачная продукция подлежит обращению в доход государства, сообщили в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Фото: https://www.pxfuel.com/