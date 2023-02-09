Во Владимирской области прогнивший потолок обрушился на детскую кровать. И управляющая компания...

Во Владимирской области прогнивший потолок обрушился на детскую кровать.И управляющая компания решила отказаться от обслуживания здания. Жильцы опасаются, что решение суда об устранении повреждения не будет исполнено.Давлет Реджепов, житель дома № 8 по улице Мира:- Видите влага?- Видим, видим.- Там внизу балка. Комиссия когда приезжала, они раскапывали вот здесь балку и состояние балки смотрели. Они говорят, что на первый взгляд она прогнившая. То есть, вероятнее всего, она тоже прогнившая может быть.Вести рассказывали об этом происшествии. Напомним, обрушение произошло в ночь на 19 января в одной из квартир дома № 8 по улице Мира. Чудом никто не пострадал. Повреждения управляющая компания частично устранила, залатав дыру в потолке. Но во время дождей и таяния снега с потолков верхних этажей капает вода. Жители боятся повторных обрушений и требуют капремонта кровли. Представители Общероссийского Народного Фронта пообещали разобраться в ситуации.- Ремонт внутри квартир - мы должны это всё делать через суд и через прокуратуру.- То есть вам независимого экспорта сделать? Дайте мне на это пару дней. Завтра я во Владимире буду и всё узнаю.- Вот, значит. Потом - чтобы ускорить, у нас три просьбы, вторая просьбы - чтобы ускорить, когда снег сойдет, ремонтные работы по крыше, понимаете, да?