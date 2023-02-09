Во Владимирской области прогнивший потолок обрушился на детскую кровать.
И управляющая компания...
Во Владимирской области прогнивший потолок обрушился на детскую кровать.
И управляющая компания решила отказаться от обслуживания здания. Жильцы опасаются, что решение суда об устранении повреждения не будет исполнено.
Давлет Реджепов, житель дома № 8 по улице Мира:
- Видите влага?
- Видим, видим.
- Там внизу балка. Комиссия когда приезжала, они раскапывали вот здесь балку и состояние балки смотрели. Они говорят, что на первый взгляд она прогнившая. То есть, вероятнее всего, она тоже прогнившая может быть.
Вести рассказывали об этом происшествии. Напомним, обрушение произошло в ночь на 19 января в одной из квартир дома № 8 по улице Мира. Чудом никто не пострадал. Повреждения управляющая компания частично устранила, залатав дыру в потолке. Но во время дождей и таяния снега с потолков верхних этажей капает вода. Жители боятся повторных обрушений и требуют капремонта кровли. Представители Общероссийского Народного Фронта пообещали разобраться в ситуации.
- Ремонт внутри квартир - мы должны это всё делать через суд и через прокуратуру.
- То есть вам независимого экспорта сделать? Дайте мне на это пару дней. Завтра я во Владимире буду и всё узнаю.
- Вот, значит. Потом - чтобы ускорить, у нас три просьбы, вторая просьбы - чтобы ускорить, когда снег сойдет, ремонтные работы по крыше, понимаете, да?