Во Владимирской области произошло массовое ДТП с колонной армейских грузовиков. Видео от Марина...

Во Владимирской области произошло массовое ДТП с колонной армейских грузовиков.Видео от Марина Алексеева было опубликовано в ВК Подслушано Автомобилистов | ВладимирОчевидцы сообщили, что авария произошла в Кольчугинском районе на автодороге Киржач-Кольчугино около деревни Старая. В результате по обочинам разбросало три военных грузовика "КАМАЗ" с цистернами и надписями "Огнеопасно". Однако следов возгорания нет. Ничего неизвестно о других возможных других участниках аварии. При этом есть неофициальные сообщения, что среди пострадавших есть жертвы. ДТП.Информация уточняется.Фото и видео Подслушано Автомобилистов | Владимир