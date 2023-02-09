Во Владимирской области проверку по факту обращения работников станции Скорой помощи проводит...

Во Владимирской области проверку по факту обращения работников станции "Скорой помощи" проводит прокуратура.Медиков собираются лишить январских стимулирующих выплат.По словам председателя местного профсоюза медработников Екатерины Ашаевой, речь идет о довольно внушительных суммах. Например, зарплата фельдшера "скорой", работающего на ставку, сократится примерно на треть, на одиннадцать тысяч. Решение об отмене стимулирующих выплат было принято на заседании специальной комиссии. Причина - кредиторская задолженность учреждения - 11 миллионов рублей. Ее планируют гасить в том числе за счет сокращения заработных плат. Откуда у станции долги и почему должны страдать рядовые сотрудники бригад, эти вопросы профсоюз уже направил в областную прокуратуру и в региональный Минздрав.Екатерина Ашаева, фельдшер владимирской станции скорой медицинской помощи:- То есть, если у меня, допустим, ипотека, я должна банку, то я деньги плачу. Если моя организация должна и у нее какая-то кредиторская задолженность, то каким образом должна гасить их долги, если я работник. Если мы все работники. Ну, это абсурдно. Я считаю, что это халатность со стороны руководства, как они допустили такую кредиторскую задолженность. И вообще мне вот очень интересно, наш губернатор в курсе происходящего? Он нам повышает оклады, у нас тут же точно такие суммы забирают.