Во Владимирской области судебные приставы наложили арест на 3 автомобиля должников. Судебные...

Во Владимирской области судебные приставы наложили арест на 3 автомобиля должников.Судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД провели в Муроме рейд, в ходе которого проверили более 30 автовладельцев на предмет возбужденных в отношении них исполнительных производств. Имевшим задолженности жителям вручались требования о явке на прием в отделения.Должников выявляли по номеру автомобиля при помощи мобильного комплекса «Дорожный пристав». В случае установления задолженности судебным приставом-исполнителем составляется акт описи и ареста на принадлежащее должнику транспортное средство. У должника есть 10 дней на погашение задолженности, после чего арестованная машина может быть продана.В основном, граждане пожелали расстаться с долгами незамедлительно, чтобы избежать ареста автомобиля.Однако в трёх случаях арест все же был наложен на две отечественных легковушки и одну иномарку. Кроме этого, в хоре рейда судебные приставы арестовали мобильный телефон, принадлежащий должнику. В большинстве случаев взыскания касались штрафов ГИБДД, кредиторской и алиментной задолженностей и долгов за коммунальные платежи, рассказала пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото иллюстративное - пресс-служба УМВД по Владимирской области.