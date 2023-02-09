Правительство Владимирской области озвучило планы по строительству образовательных учреждений в 2023 году. Власти планируют уже в этом году достроить школу на 1 100 мест в Коврове, школу на 500

Правительство Владимирской области озвучило планы по строительству образовательных учреждений в 2023 году. Власти планируют уже в этом году достроить школу на 1 100 мест в Коврове, школу на 500 мест с открытой спортивно-игровой площадкой в Вязниках, школу на 1 100 мест в Покрове, начальную школу на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района, начальную школу