Во Владимирской области в пятницу, 10 февраля 2023 года, выглянет солнце. Облачная погода...

Во Владимирской области в пятницу, 10 февраля 2023 года, выглянет солнце.Облачная погода продержится весь день. Без осадков.Воздух прогреется максимум до - 2 градусов.И даже немного выглянет солнце - около 15 часов.Ветер несильный - до 5 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать - с 759 до 747 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.Фото https://www.pxfuel.com/