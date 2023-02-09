Во Владимирской области в пятницу, 10 февраля 2023 года, выглянет солнце.
Облачная погода...
Во Владимирской области в пятницу, 10 февраля 2023 года, выглянет солнце.
Облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Воздух прогреется максимум до - 2 градусов.
И даже немного выглянет солнце - около 15 часов.
Ветер несильный - до 5 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать - с 759 до 747 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
- В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.
Фото https://www.pxfuel.com/