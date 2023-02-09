Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон заявил, что у церкви и ВСМЗ нет разногласий на тему Успенского собора.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон заявил, что у церкви и ВСМЗ нет разногласий на тему Успенского собора. Сначала памятник архитектуры отреставрируют, а потом уже разберутся чьё это имущество.На пресс-конференции владыка подчеркнул, что объект культурного наследия будет эксплуатироваться совместно. Вопрос о передаче святыни в собственность РПЦ приостановлен (в 2022 году епархия подавала заявку на возвращение собора в собственность церкви). Сейчас часть помещений находится в собственности духовенства, а часть на балансе музея.«Одна епархия не может отвечать за сохранность уникального памятника ЮНЕСКО. Будем решать эту проблему вместе. Благодаря поддержке благотворителей разработан проект подсветки храма. Теперь ищем средства на его реализацию», - добавил священнослужитель.