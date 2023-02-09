Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную охоту на лося. В Гусь-Хрустальном...

Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную охоту на лося.В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте в отношении 29-летнего жителя района.В апреле прошлого года обвиняемый охотился в лесу вблизи поселка Иванищи. Заметив лося, мужчина, не имея разрешения на его отстрел, выстрелил два раза, после чего разделал тушу и перевез на мотоцикле к себе домой.Охотник был задержан сотрудниками полиции после поступившего сообщения от егеря. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/