Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную охоту на лося.
В Гусь-Хрустальном...
Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную охоту на лося.
В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте в отношении 29-летнего жителя района.
В апреле прошлого года обвиняемый охотился в лесу вблизи поселка Иванищи. Заметив лося, мужчина, не имея разрешения на его отстрел, выстрелил два раза, после чего разделал тушу и перевез на мотоцикле к себе домой.
Охотник был задержан сотрудниками полиции после поступившего сообщения от егеря. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Фото: https://www.pxfuel.com/