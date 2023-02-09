Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Вязников, обвиняемого в умышленном причинении вреда, повлекшем смерть потерпевшего. По

Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Вязников, обвиняемого в умышленном причинении вреда, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, 20 сентября мужчина выпивал со знакомыми – мужчиной и двумя женщинами. Одна из женщин заперла у себя дома приятельницу, которая кричала в окно, чтобы ее выпустили. Из-за этого соседка вызвала полицию,