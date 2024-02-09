Агропроизводители из Владимирской области смогут возместить от 50 до 90 процентов расходов на...

Агропроизводители из Владимирской области смогут возместить от 50 до 90 процентов расходов на сертификацию продукции.Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что данная мера поддержки разработана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом Владимиром ПутинымВ данный момент стартовал первый приём заявок на участие в программе государственной поддержки, предусматривающей компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках.Процесс подачи заявок проходит через цифровую платформу «Мой экспорт». Их отбор будет проводить Минсельхоз России до 29 февраля.В пресс-службе Правительства Владимирской области отмечают: «Эта программа – значительный шаг в поддержке отечественных компаний, стремящихся расширить своё присутствие на глобальном аграрном рынке. Она позволяет возместить агропроизводителям от 50 до 90 процентов расходов, понесённых на сертификацию продукции. Её поставка должна быть осуществлена не ранее чем за год до дня подачи заявки, а стоимость должна превышать размер запрашиваемой поддержки не менее чем в 5 раз...»Отметим, что программа предназначена для покрытия затрат на: оценку соответствия продукции АПК международным стандартам; ветеринарно-санитарные и фитосанитарные процедуры; транспортировку, хранение и утилизацию образцов для испытаний; добровольную сертификацию, включая получение сертификатов «халяль» и «кошер».Господдержка также распространяется на широкий перечень продукции АПК, включая масложировую отрасль, зерновые, мясную и молочную продукцию, рыбу, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.Фото: freepik.com