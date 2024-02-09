70% опрошенных владимирцев против запуска маршрута 29С по Пекинке. Опрос проводился во Вконтакте в профильном паблике PRO-транспорт и был приурочен к презентации «Комплексной схемы

70% опрошенных владимирцев против запуска маршрута 29С по Пекинке. Опрос проводился во Вконтакте в профильном паблике PRO-транспорт и был приурочен к презентации «Комплексной схемы организации транспортного обслуживания» – сокращенно ее называют КСОТ. Городская администрация представила жителям новые решения по продлению и изменению путей проезда общественного транспорта Владимира. В их числе – маршрут номер 29С. Он