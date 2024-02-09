70% опрошенных владимирцев против запуска маршрута 29С по Пекинке. Опрос проводился во Вконтакте в профильном паблике PRO-транспорт и был приурочен к презентации «Комплексной схемы
<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2024-bolshinstvo-oproshennyx-vladimircev-ne-xotyat-chtoby-marshrut-29s-zapuskali-po-pekinke.html" target="_blank">Большинство опрошенных владимирцев не хотят, чтобы маршрут 29С запускали по Пекинке</a> - 70% опрошенных владимирцев против запуска маршрута 29С по Пекинке. Опрос проводился во Вконтакте в профильном паблике PRO-транспорт и был приурочен к презентации «Комплексной схемы
[url=https://33live.ru/novosti/09-02-2024-bolshinstvo-oproshennyx-vladimircev-ne-xotyat-chtoby-marshrut-29s-zapuskali-po-pekinke.html]Большинство опрошенных владимирцев не хотят, чтобы маршрут 29С запускали по Пекинке[/url] - 70% опрошенных владимирцев против запуска маршрута 29С по Пекинке. Опрос проводился во Вконтакте в профильном паблике PRO-транспорт и был приурочен к презентации «Комплексной схемы