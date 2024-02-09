Чем обернулся циклон Ольга для Владимирской области Снежный циклон, который обрушился на...

Чем обернулся циклон "Ольга" для Владимирской областиСнежный циклон, который обрушился на Владимирскую область накануне вечером, уже к ночи ослабил наступление. "Ольга" передумала заметать регион, хотя и успела заварить снежную кашу.Сильнейшие метель и снегопад продолжались несколько часов. Видимость сократилась до нескольких десятков метров. Как это обычно бывает, "встала" Огуречная гора в сторону Нижнего. Проезд по обеим полосам блокировали большегрузы, буксовавшие на склоне. Как вкопанные автомобилисты встали по дороге на Суздаль - из-за аварии с грузовиком. В районе села Суходол фура протаранила строительные заграждения и легла поперек трассы. Глава региона Александр Авдеев накануне вечером обратился к родителям школьников и дошкольников, попросив по возможности сегодня и завтра оставить детей дома. Но худшие опасения пока не подтвердились.