Новый главком ВСУ Александр Сырский родился в 1965 году в России, в деревне Новинки Владимирской области, значится в его официальной биографии. Журналисты «АиФ» отправились на его малую родину.

Новый главком ВСУ Александр Сырский родился в 1965 году в России, в деревне Новинки Владимирской области, значится в его официальной биографии.Мы отправились в российскую глубинку на малую родину человека, который только что возглавил вооруженные силы Украины. Подробности у vlad.aif.ru.Новинки. Вам которые?Кстати, населенных пунктов с названием «Новинки» или «Новинка» во Владимирской области множество: в Муромском, в Киржачском, Александровском и Петушинском районах. Большинство СМИ упоминали Киржачский район.Однако Владимирские краеведы в лице председателя Киржачского историко-родословного общества Татьяны Самойловой сообщили нам, что в деревне Новинки Киржачского района никогда не проживала семья с фамилией Сырские.«По воспоминаниям местных жителей в Новинках значились семьи: Алексеевых, Дмитриевых, Ивановых, Киселевых, Марковых, Сергеевых, Степановых, Соболевых, Филипповых. Но Сырские там не проживали», — уточнила Самойлова в краеведческой справке.«Мы сегодня полдня выясняли, из каких именно Новинок интересующий вас человек. Так вот — этот населенный пункт находится в Петушинском районе, — коротко пояснила секретарь главы Кипревского сельского поселения Киржачского района.Итак, мы держим путь в Петушинский район. Между прочим, согласно переписи населения трехлетней давности в этой деревне проживало всего восемь жителей.Сейчас населенный пункт разросся за счёт дачников. В деревне, по которой проходит сквозная дорога, мы насчитали около двух десятков домов. Тут нет ни школы, ни церкви, ни магазинов. Зимой здесь, по всей видимости, живут единицы — проходы ко многим постройкам не расчищены, следов тоже не видно. Мы постучали в несколько домов: где-то в ответ услышали тишину, где-то — грозный собачий лай, но дверь нам никто не открыл.Когда мы делали кадры местности, неподалеку остановился автомобиль. Оттуда вышла женщина в возрасте. Представиться и фотографироваться она не захотела, уточнила лишь, что всю жизнь живет в этой деревне. Со слов собеседницы, больше сторожил в Новинках не осталось.Узнав о цели нашего визита — посмотреть на родину Александра Сырского и познакомиться с его односельчанами, — женщина поспешила сесть обратно в машину, сказав только, что здесь родилась его мать, но ни Александра, ни его брата местные здесь никогда не видели. А дом матери, со слов местной жительницы, давно сгорел.Дед был героемСемья Александра Сырского — родители и брат — проживают сейчас во Владимире. 82-летняя Людмила Сырская, несмотря на свой почтенный возраст, активно пользуется соцсетями. По крайней мере, до недавнего времени они выкладывала трогательные посты о своей нескучной жизни на пенсии: лыжные прогулки, походы за грибами, дачные радости, выступления в хоре, участие в шествии «Бессмертного полка». К слову, на парад женщина ходила с портретом своего пропавшего без вести отца.«Это мой отец Куркин Иван Андреевич, пропавший без вести 29.06.1941года. В мае 1945 года к маме заехал сослуживец отца. Он-то и рассказал о смерти отца. Они попали в засаду. Отец остался прикрывать отходящих, попросил гранату, патроны и взял обещание рассказать, как он погиб. Слышали несколько выстрелов и взрыв гранаты и больше никакой информации. Очень хочется узнать где могила отца, чтобы поклониться отцу до земли за его подвиг», — такой пост выставила Людмила Сырская 11 мая 2020 года.29 января 2024 года она последний раз заходила на свою страничку, и, скорей всего не читала, что ей пишут пользователи, начиная с часа ночи 9 февраля, как стало известно, что ее сын Александр возглавил вооруженные силы Украины.«Да, это мама, сын идиот, родители неправильно воспитали, — пишет Ольга, и тут же просит. — Не гнобите женщину за такого сына, тот сам выбрал свою дорогу!»Братья не общаютсяОбщаются ли родители со своим сыном Александром — неизвестно. Их второй сын — Олег — заявил ТАСС, что не разговаривал с братом несколько лет.Кстати, на официальном сайте Ленинского районного суда г. Владимира мы нашли копию любопытного документа — приговора от 14 февраля 2013 года. Некто Сырский О.С., чья фамилия и инициалы полностью совпадают с данными брата нового главкома ВСУ Александра Сырского, в 2013 году был приговорен к штрафу за сообщение о лжеминировании магазина.В копии приговора значится: 7 ноября 2012 года ранее не судимый на тот момент Сырский О.С. «из хулиганских побуждений» сообщил со своего сотового телефона о якобы заложенном в местной торговой точке на ул. Нижняя Дуброва взрывном устройстве.Затем Сырский О.С. вину признал и просил рассмотреть дело в особом порядке — без судебного разбирательства.Кстати, заседание было не совсем стандартным. На нем присутствовали владимирские 9-классники и представители СМИ, поэтому в открытом доступе остались фото, на которых подсудимый очень похож на Олега Сырского.Суд под председательством Антоновой Н.В. признал его виновным по статье 203 УК РФ и назначил штраф в 30 000 рублей.В тексте приговора уточняется, что подсудимый по месту жительства характеризовался положительно, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекался, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоял.КстатиКогда мы искали малую родину генерала ВСУ Александра Сырского, то вспомнили, что деревня Новинки является родиной еще одного генерала — Валерия Халилова, который был художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. В 2016 году Валерий Михайлович погиб в авиационной катастрофе на самолёте Минобороны России, направлявшегося в Сирию. Вместе с ним погибли 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля.