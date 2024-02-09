Смотрите в дайджесте:– Больше 21 тысячи жителей Владимирской области будут голосовать на выборах дистанционно– На улице Лакина построят новый спорткомплекс– В два отделения детской

Смотрите в дайджесте:– Больше 21 тысячи жителей Владимирской области будут голосовать на выборах дистанционно– На улице Лакина построят новый спорткомплекс– В два отделения детской стоматологической поликлиники поступило новое оборудование почти на 4 миллиона– В регион закупят новую лесопожарную технику на 100 миллионов рублей