8 февраля в КГТА прошел цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки и 300-летию Российской академии наук в КГТА им. Дегтярева.

8 февраля в КГТА прошел цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки и 300-летию Российской академии наук в КГТА им. Дегтярева.В этот день на Заводе имени Дегтярева прошло мероприятие, посвященное празднику. Участие приняли преподаватели, студенты и выпускники кафедры «Машиностроение», руководители отделов и молодые специалисты ОАО «ЗиД».В 2024 город Ковров празднует 150-летие выдающегося ученого, конструктора-оружейника Владимира Георгиевича Федорова – основателя первого в России конструкторского бюро стрелкового оружия и создателя первого автоматического оружия. Поэтому главной целью мероприятия стало подчеркнуть связь ковровской оружейной школы, созданной Федоровым В.Г. с современной научной школой по исследованию, проектированию и производству стрелкового оружия, которая работает на базе кафедры «Машиностроение» в КГТА.Встреча началась с небольшой экскурсии по техноцентру. Провел его руководитель Владимир Викторович Никулин, который рассказал о становлении завода и об огромном вкладе Федорова В.Г. в основание ковровской оружейной школы.С приветственным словом выступил Спирин Роман Вячеславович – заведующий кафедрой «Машиностроение», кандидат технических наук, главный конструктор направления ПКЦ «ЗиД».Студент 5 курса кафедры машиностроения Кауркин Алексей рассказал о своих разработках под руководством Александрова А.Ю.Александр Юрьевич Александров представил свою монографию, которая может быть использована как разработчиками, занимающимися вопросами проектирования стволов автоматического оружия, так и в учебном процессе высших учебных учреждений.Все выступающие говорили о тесной связи учебного процесса с наукой и практикой и эффективном взаимодействии КГТА с заводом им. В.А. Дегтярева, который стал главной экспериментальной площадкой для научных разработок кафедры. Подчеркивали особую значимость и востребованность развития научной школы по исследованию, проектированию и производству стрелкового оружия в настоящее время.Благодарим за предоставленные фотографии ИИК «Дегтяревец».В КГТА также прошла серия встреч с учеными вуза.8 февраля в КГТА прошла открытая лекция доктора технических наук, профессора Евгения Петровича Тетерина «Путь в науку». В числе участников встречи – студенты академии.Евгений Петрович рассказал о необходимых навыках для современного исследователя. Студенты узнали, как выбрать направление научного поиска, сформулировать тему, подготовить научный текст, написать проект.Поговорили о хороших и вдохновляющих книгах, исследовательском пути ученого и наиболее значимых жизненных победах Евгения Петровича.В лаборатории «Лазерной физики и технологии» прошел мастер-класс «Лазерные технологии в жизни современного человека» кандидата физико-математических наук, доцента Сергея Александровича Солохина. В мероприятии приняли участие студенты энергомеханического колледжа вуза, которые узнали об областях применения научных разработок кафедры. Сергей Александрович рассказал, что такое лазер, где его применят в различных сферах – в медицине, науке, в оборонной промышленности, развлекательной сфере.Также в этот день состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого состоялось награждение научных руководителей XLVII Студенческой научно-практической конференции. Участие в заседание научно-технического совета вуза приняли преподаватели, заведующие кафедрами и научные руководители победителей XLVII студенческой научно-практической конференции.В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения научных руководителей работ студентов, занявших первые места в XLV студенческой научно-практической конференции. В числе награждаемых – ученые КГТА и педагоги энергомеханического колледжа.В социальной сети Вконтакте было опубликовано видео-интервью в рамках проекта #говорим_с_ученым – гостем выступила кандидат исторических наук, ученый секретарь ученого совета, доцент кафедры экономики и гуманитарных наук Разумовская Ольга Валерьевна.Видео доступно Вконтакте и Рутубе.В телеграм-канале КГТА провели небольшую викторину на знание достижений российской науки.Поздравляем студентов, преподавателей и сотрудников академии с Днем российской науки!Реклама.