Пожар в жилом доме произошел в ночь на пятницу.

Пожар в жилом доме произошел в ночь на пятницу.Столичные службы ликвидируют последствия пожара в доме на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом сообщается в комплекса городского хозяйства."Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.Создан оперативный штаб. Специалисты продолжают обследование помещений. Пожелавших временно покинуть свои квартиры жильцов разместили в гостиницах.Пожар в 6-этажном доме произошел сегодня ночью. При тушении огня задействовали силы авиации. Общая площадь пожара превысила 4 тысячи квадратных метров.Спасатели оперативно прибыли на место и провели эвакуацию жильцов. Госпитализация никому не потребовалась.