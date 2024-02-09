Какие кандидаты примут участие в выборах Президента в 2024 году, и как владимирцам проголосовать...

Какие кандидаты примут участие в выборах Президента в 2024 году, и как владимирцам проголосовать дистанционно?Во Владимирской области продолжается приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации, и голосовании на удобном участке по месту нахождения.Чтобы проголосовать дистанционно, - не нужно посещать избирательный участок. Сделать свой выбор с 15 по 17 марта этого года можно онлайн на портале "Выборы". Для этого нужен компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление - в срок до 11 марта.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- У избирателя должна быть подтвержденная запись на портале Госуслуг, если это ещё не сделано, можно обратиться в ближайший многофункциональный центр, и коллеги помогут решить этот вопрос. При входе на портал Госуслуг, выбираете баннер "Выборы Президента Российской Федерации", проходите по ссылке - дистанционное электронное голосование - проголосовать электронно. Система вам предлагает проверить ваши паспортные данные.Участие в выборах Президента России примут 4 кандидата. Об этом официально заявила Элла Памфилова, Председатель Центризбиркома.В бюллетенях для голосования на президентских выборах будут фамилии:- Владислава Даванкова - заместителя председателя Госдумы, представителя партии "Новые люди".- Действующего главы государства Владимира Путина - на выборы он идёт, как самовыдвиженец.- Также кандидатом в Президенты стал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.- В числе участников выборов и Николай Харитонов, - депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации.Накануне Центральная Избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам на высший должностной пост страны: Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских.Как сообщает официальный ресурс ЦИКа, основание для отказа в регистрации - недостаточное количество достоверных подписей, или выявление 5 процентов и более недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов.