Прокуратура города Муром провела проверку в сфере ЖКХ для выявления нарушений законодательства Российской Федерации.

В Муроме городская прокуратура устроила проверку качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Выяснено, что давление на входе ниже нормативов, а из-за этого жители выше 5-го этажа не получали услугу требуемого качества.Наружное обследование было проведено совместно с организацией, которая снабжает ресурсами местное жилищно-коммунальное хозяйство. В ходе осмотра был обнаружен участок в аварийном состоянии, ставший причиной снижения давления в трубах. Ремонт аварийного участка выполняет ресурсоснабжающая организация, исправление нарушений контролирует городская прокуратура.