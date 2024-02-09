Ранее утверждалось, что Александр Сырский родился в селе Новинки Киржачского района.

Владимирские краеведы выяснили, что новый главнокомандующий ВС Украины не рождался в Киржачском районе. Ранее утверждалось, что Александр Сырский родился в селе Новинки вышеназванного района.В этом муниципалитете есть только деревня с таким названием, а не село. Это принципиальная разница, так как в первом случае в населённом пункте отсутствует церковь. Также исследование провело Киржачское историко-родословное общество. По словам краеведов, в Новинках никогда не проживало людей с фамилией Сырский. Ранее в деревне насчитывалось всего 10-17 дворов, местность очень малонаселённая.Ранее АиФ Владимир о том, как брата Александра Сырского оштрафовали за ложное сообщение о минировании.