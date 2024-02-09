В четверг, 8 февраля, на воинскую службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев из разных районов Владимирской области.

В четверг, 8 февраля, на воинскую службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев из разных районов Владимирской области. Решение встать на защиту Родины приняли более 20 наших земляков. Об этом рассказала администрации региональной столицы.По традиции в Доме культуры молодёжи бойцам устроили торжественные проводы. Здесь собрались друзья и родственники контрактников, представители органов власти и военкомата, общественники и школьники. Мужчин напутствовали, благословляли и желали в целости вернуться домой.Отмечается, что сначала наши земляки должны отправиться в учебные подразделения Минобороны РФ.