В четверг, 8 февраля, на воинскую службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев из разных районов Владимирской области.
В четверг, 8 февраля, на воинскую службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев из разных районов Владимирской области. Решение встать на защиту Родины приняли более 20 наших земляков. Об этом рассказала администрации региональной столицы.
По традиции в Доме культуры молодёжи бойцам устроили торжественные проводы. Здесь собрались друзья и родственники контрактников, представители органов власти и военкомата, общественники и школьники. Мужчин напутствовали, благословляли и желали в целости вернуться домой.
Отмечается, что сначала наши земляки должны отправиться в учебные подразделения Минобороны РФ.