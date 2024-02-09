Во Владимире с 12 по 15 февраля будут происходить отключения подачи газа.

Во Владимире с 12 по 15 февраля будут происходить отключения подачи газа. Об этом рассказала мэрии.Так, в понедельник с 10.00 до 14.00 голубое топливо перекроют жителям дома №165 по улице Добросельской. В последующие дни без газа останутся обитатели других владимирских домов.Прекращение подачи газа связано с работами на надземном газопроводе низкого давления. «Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.